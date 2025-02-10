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  • 81 ilin valiliğine gönderildi! Yapmayan belediyeye her biri için 71 bin TL ceza kesilecek
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81 ilin valiliğine gönderildi! Yapmayan belediyeye her biri için 71 bin TL ceza kesilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini belirterek, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
81 ilin valiliğine gönderildi! Yapmayan belediyeye her biri için 71 bin TL ceza kesilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yazı gönderdi. Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması için belediyelere 2028'e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.

Belediyelerin, sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14'üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

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