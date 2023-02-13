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81 saat sonra enkazdan çıktı: Üşümedim, sanki battaniyeye sarılıydım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da enkazdan sağ olarak kurtarılan 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ı hastanede ziyaret etti. Bozdağ'ın, 'Beşir hiç uyudun mu orada?' sorusu üzerine Yıldız, 'Bazen uyudum, üşümedim. Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim' ifadelerini kullandı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
81 saat sonra enkazdan çıktı: Üşümedim, sanki battaniyeye sarılıydım
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Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81 saat sonra sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir'i, tedavi gördüğü Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ziyaret eden Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Bozdağ, Yıldız'a, "Allah seni korumuş, her türlü tehlikeden seni saklamış" ifadesini kullandı.

Yıldız, kendisine ağrısının olup olmadığını soran Bakan Bozdağ'a, "İyiyim" yanıtını verdi.

Yıldız'ın doktoru da Bakan Bozdağ'a, "Sıyrıklarımız var, çarşamba gününden beri yoğun bakımdaydı, bugün yoğun bakımdan çıkardık. Genel durumumuz iyi. Birkaç gün daha gözleyip Allah kısmet ederse taburcu edeceğiz" bilgilerini verdi.

"BATTANİYE VARDI"

Bozdağ'ın, "Beşir hiç uyudun mu orada?" sorusu üzerine Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim" ifadelerini kullandı.

"SEN KAHRAMANSIN"

Bakan Bozdağ da Beşir Yıldız'a, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Orada bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Hakikaten kahramansın sen. Cumhurbaşkanımıza da seni anlatacağım" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beşir Yıldız'ın teyzesine de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

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