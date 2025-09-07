İSTANBUL 27°C / 19°C
82 dakika sürecek! ''Kanlı Ay'' tutulması başladı: Türkiye'den izlenebiliyor

'Kanlı Ay' olarak bilinen tam ay tutulması başladı. 82 dakika sürecek tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

7 Eylül 2025 Pazar 20:33
82 dakika sürecek! ''Kanlı Ay'' tutulması başladı: Türkiye'den izlenebiliyor
ABONE OL

Bu akşam gökyüzü eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin de net şekilde izleyebileceği "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı.

82 DAKİKA SÜRECEK "KANLI AY" TUTULMASI

Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge bürünecek. Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başlayacak ve yaklaşık 82 dakika sürecek. Tutulma, gece yarısına doğru sona erecek.

Gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunan bu doğa olayı, çıplak gözle dahi rahatlıkla izlenebiliyor.

Popüler Haberler
