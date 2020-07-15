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  • 82 yaşındaki adamı para için öldürmüşlerdi, 2 genç gözaltında
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82 yaşındaki adamı para için öldürmüşlerdi, 2 genç gözaltında

Kocaeli'de 82 yaşındaki şahsı serasında çalıştığı sırada parası için öldüren 1'i, 18 yaşından küçük iki kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

IHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:30
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Olay 12 Temmuz günü Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak’ta bulunan seranın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seranın içerisinden sürekli su aktığını gören mahalleli, durumdan şüphelenerek içeri girdi. İçeri girdiklerinde komşuları 82 yaşındaki Hüseyin Erdem Sanlıer’i hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede yaşlı şahsın vücudunda darp izlerine rastlanırken, cüzdanının da üzerinde olmadığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük O.C.E. ve D.Ç. (20) adlı genç kız gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şahıs, Sanlıer’i parası için öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.C.E., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, D.Ç. ise Gebze Adliyesine sevk edildi.

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