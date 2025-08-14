İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7952
  • EURO
    47,7311
  • ALTIN
    4392.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 822 milyonluk çevre cezasıyla müsilajla mücadelede rekor! Onlarca tesis kapatıldı
Güncel

822 milyonluk çevre cezasıyla müsilajla mücadelede rekor! Onlarca tesis kapatıldı

Bakanlık, Marmara'yı kirletenlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı ve 55 tesisin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
822 milyonluk çevre cezasıyla müsilajla mücadelede rekor! Onlarca tesis kapatıldı
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildiği ve kirliliğe neden olan tesislere 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, yıl başından bu yana 55 tesis için de kapatma cezası verildiği kaydedildi.

Ayrıca bu yıl Marmara Denizi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 34 bin 467 deniz aracına denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 6 MİLYON LİRA CEZA

Açıklamada, Bakanlık ekiplerince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 687 bin lira idari ceza kesildiği aktarıldı.

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen 6 milyon 687 bin lira ceza ile yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığına da 1 milyon 337 bin 354 lira cezanın uygulandığı hatırlatıldı.

  • müsilaj
  • çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
  • ceza
  • çevre katliamı
  • tekirdağ büyükşehir belediyesi
  • chpli belediye

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.