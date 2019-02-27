846 milyon dolarlık silah sözleşmesi imzalandı

Lockheed Martin, büyük çaplı roket motorlarının ilgili füze gövdesi uçuş malzemelerinin ve Donanma Ara Menzilli Konvansiyonel İstisnai Görev Silah Sistemi (IRCPS) için ilgili destek ekipmanlarının tasarımı, geliştirilmesi, yapımı ve entegrasyonu için için açılan 846 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çarşamba günü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışmaların 1 Ocak 2024’te tamamlanması beklendiği bildirildi.

Lockheed Martin, 1995 yılında Lockheed Corporation ve Martin Marietta iştiraki olarak kurulmuş ileri teknoloji ve havacılık şirketidir. Merkezi Maryland eyaletinin Bethesda șehrinde olmak üzere, dünya çapında 56 ülkede faaliyet göstermekte ve 140,000 çalışanı bulunmaktadır.