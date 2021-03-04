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Güncel

85 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'da yalnız yaşayan Nurettin İnce (85) evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 11:25
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İbradı'ya bağlı Yukarı Mahalle'de Nurettin İnce'nin tek başına yaşadığı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken Nurettin İnce ise dışarı çıkamadı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, Nurettin İnce'nin sobanın yanındaki yatağında yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Nurettin İnce'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Odun sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlamış olabileceği üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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