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85 yaşındaki adamın kaldırımda cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam kaldırımda ölü olarak bulundu. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında kesinleşeceği öğrenildi.

IHA11 Ocak 2022 Salı 16:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:30
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Olay, Darıca'nın Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri Ahmet Sönmez (85) isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri yaşlı adamın alzheimer, şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarının olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında kesinleşeceği öğrenildi.

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