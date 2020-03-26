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85 yaşındaki Sevmene nine: Ayağınıza taş değmesin

Van'ın Başkale ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ikametinden ayrılamayan 85 yaşındaki depremzede Sevmene Kesin, jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. İhtiyaçları karşılanan yaşlı kadın, 'Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin' diyerek dua etti.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:41
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Başkale’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Başkale Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalar için adeta seferber oldu. Ekipler bugün Eşmepınar, Yanal, Evbakan, Atlılar ve Saçan mahallelerinde yapılan ihbarlar doğrultusunda evlerinde yalnız yaşayan ve ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine giderek ihtiyaçlarını giderdi.

“AYAKLARINIZA KURBAN OLURUM”

Eşmepınar Mahallesi’nde çadırda yaşayan 85 yaşındaki Sevmene Kesin, ihtiyaçlarını kapısına getiren jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyacı karşılanan Sevmene nen, depremden dolayı çadırda yaşadığını belirterek, "Siz hoş gelmişsiniz, başımın üstüne gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin. Allah sizi hiçbir zaman darda bırakmasın. Ayaklarınıza kurban olurum” dedi.

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