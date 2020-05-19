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85 yaşındaki yaşlı kadının istediği yemekleri Vefa ekibi elleriyle hazırladı

Mardin'in Derik ilçesinde, tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce'ye (85), Vefa Sosyal Destek ekibince istediği yemekler yapıldı. İnce, ekiplere teşekkür etti.

19 Mayıs 2020 Salı 14:05 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 14:08
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Mardinin Derik ilçesinde tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayıp, bulgur pilavı, tavuk haşlama ve soğanlı salata yemek istediğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, market ve kasapta alışveriş yaptıktan sonra İnce'nin evine giderek yemeği hazırladı.

Yemekler, Vefa ekibince iftar sofrasında İnce'ye ikram edildi.

Yaşlılıktan yemek hazırlamakta güçlük çektiğini söyleyen İnce, kendisine yemek hazırlayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi

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