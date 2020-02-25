25 Şubat 2020 Salı 17:15 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:15

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2020 Pazar günü düzenlenen özel güvenlik sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm adaylar 86. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

86. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.