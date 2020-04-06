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86 yaşında koronavirüsü yenen Resmiye Işık'tan üzücü haber: Beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, koronavirüsü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Işık, hastanede tedavi altına alındı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:19
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Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden koronavirüsü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. 

Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık’a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

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