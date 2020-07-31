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Güncel

86 yıl sonra Ayasofya'da ilk bayram namazı kılındı

Kurban Bayramı vesilesiyle Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, bayram namazı için gece saatlerinde camiye geldi. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

31 Temmuz 2020 Cuma 07:13 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 07:18
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Müslüman aleminin bayramı olan kurban bayramı coşkusu bütün ülkede yaşanıyor.

Coşku Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazı öncesi kılınan sabah namazında cami içini ve etrafını doldurdu.

KOŞARAK GELDİLER

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler camiye doğru koştu.

NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

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