Müslüman aleminin bayramı olan kurban bayramı coşkusu bütün ülkede yaşanıyor.
Coşku Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazı öncesi kılınan sabah namazında cami içini ve etrafını doldurdu.
Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler camiye doğru koştu.
Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.