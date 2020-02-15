87 yaşındaki adamın karaciğeri organ bekleyen hastaya umut oldu

IHA 15 Şubat 2020 Cumartesi12:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:28

Sivas’ta yaşayan 86 yaşındaki Rahmi Ertekin, 12 Şubat Çarşamba günü geçirdiği beyin kanaması sonrası Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Ertekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günün ardından hayatını kaybetti. Ailesi, 86 yaşındaki yaşlı adamın organlarını bağışlama kararı aldı.

Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, hastanın karaciğerinin Adana’da bir hastaya gideceğini belirterek, “Evde bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servise getirilmiş ve o gün hastanemiz yoğun bakım servisinde takip altına alınmıştır. Aynı gün bilinç durumu kapanmasından dolayı da makineye bağlandı ve üç günden beri yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün sabah 10.30 sıralarında hastada beyin ölümü gerçekleşti. Bizde aile görüşmesi yaptık. Aile sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar, siz nasıl uygun görüyorsanız diyerek. Bunun üzerine de hastanın organlarını bağışlama kararı alındı. Dünkü yapılan tetkikler üzerine de yapılan çalışmalar sonucunda hastanın sadece karaciğer organının sağlıklı olduğuna karar verildi ve bugün sabah itibarıyla Adana’dan gelen bir ekip şuan ameliyathanemizde hastanın karaciğerini çıkarmak üzere buradalar. Karaciğer çıkarıldıktan sonra da Adana’da yine organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Adana’ya gidecek” dedi.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda Adana’dan gelen ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonunun ardından Ertekin’in karaciğeri alınarak, organ nakli bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere askeri uçakla Adana’ya götürüldü.