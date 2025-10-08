880 dağcı Everest'te mahsur kaldı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'ndaki kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan dağcıları kurtarma operasyonu tamamlandı. Everest'in doğu yamacındaki Karma Vadisi'nde mahsur kalan yaklaşık bin dağcıdan kurtarılmayı bekleyen 200'ü de tahliye edildi.

Çin medyası, bölgedeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen operasyonda, toplamda 580 dağcı ile 300'den fazla yerel dağ rehberi ve çobanın Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Qudeng kasabası ve Dingri ilçesine bağlı bölgelere "sağ salim" ulaştığını bildirdi. Haberde, tüm dağcıların güvenli bölgelere ulaştığı ve yerel hükümet yetkililerinin dağcıların evlerine "düzenli bir şekilde dönüşünü organize ettiği" bildirildi.

BİR DAĞCI HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında 3 Ekim Cuma akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan 880 kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı. Mahsur kalan dağcılardan 350'si köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılmıştı. Çin medyasına göre, 1 dağcı hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti.