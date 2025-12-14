İSTANBUL 12°C / 6°C
Güncel

880 nüfuslu mahallenin tek soy ismi var! Vatandaşlardan sıra dışı çözüm

Hatay'daki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 880 kişinin tamamı 'Yıldız' soyadına sahip. Aynı soyadı taşıyan mahalle sakinleri, zorluk yaşamamak için çözümü lakapta buluyor.

14 Aralık 2025 Pazar 10:00
880 nüfuslu mahallenin tek soy ismi var! Vatandaşlardan sıra dışı çözüm
Hatay'da bulunan 880 nüfuslu Yıldız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların hepsi 'Yıldız' soyadını taşıyor. Mahallede, yeni doğan çocuklara ikinci isim veya lakaplar verilerek karışıklığın önüne geçiliyor.

Reyhanlı ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Mahallesi'nde yaklaşık 880 vatandaş yaşıyor. Geçen yıl Harran Mahallesi'nden ayrılarak mahalle olan 'Yıldız Mahallesi'ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Yıldız' olması. Mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya lakap kullanıyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

"KARIŞIKLIK OLMASIN DİYE MAHALLEDE YAŞAYAN İNSANLARIN ÇOĞUNUN İKİNCİ İSMİ VAR"

Mahallede yaşayan vatandaşların isimlerinin karışmaması için çocuklara çift isim verildiğini ifade eden Hasan Yıldız, "Biz Yıldız Mahallesi olarak 880 nüfuslu bir mahalleyiz. Yaklaşık 250 yıldır bu mahallenin yerleşimi vardır. Bizim dedelerimiz zamanından bu yana 'Yıldız' soy ismi olarak geldi. Soy isimler Yıldız olarak devam etti. Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor. Genellikle karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye mahallede yaşayan insanların çoğunun ikinci ismi var. Örneğin; Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız bu şekilde olduğu için karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye ikinci isim kullanıyoruz. Öğretmenler ilk zamanlarında çok şaşırıyorlar. Öğretmenler burada 5 ila 7 yıl süre görev yaptıkları için zamanla alışıyor. Önceden Harran Mahallesi'ne bağlıydık şimdi biz ayrı Yıldız Mahallesi olduk. Eskiden ikinci isimler kullanılmadığı için karışıklar oluyordu. Reyhanlı ilçesinde hem mahalle hem de soy isim olarak tek bizim mahallede var" dedi.

"GENELDE BİR İSİMDEN 50 TANE VAR, BU YÜZDEN KARIŞIKLIK OLMASIN DİYE BİRBİRİMİZE LAKAPLAR TAKTIK"

İsimlerde karışıklığın önüne geçmek için birbirlerine lakap taktılarını ifade eden vatandaş Murat Yılmaz ise, "Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız'dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi. Eskiden karışıklık olurdu ama kimlik olduğunda çok olmuyor. Karışıklık olmasın diye lakaplar takıldı. Mesela; Hasan Mehmet veya Hasan Ahmet gibi lakaplar takıldı. Genelde bir isimden 50 tane var, bu yüzden karışıklık olmasın diye lakaplar taktık. Mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç hepsi 'Yıldız' soy isminde. İlk geldiklerinde çok karışıklıklar oluyor. Öğretmenler isimlere alışana kadar çocukların öğrenci numaralarını söylüyorlar. Mesela, Mehmet'i çağıracak ismi yerine 26 numara diye çağırıyor. Çünkü Mehmet dediğinde 10 kişi bakıyor" ifadelerini kullandı.

