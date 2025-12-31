İSTANBUL 4°C / -2°C
  89 ülke 241 görüşme! Bakan Fidan'dan 2025'te yoğun diplomasi trafiği
Güncel

89 ülke 241 görüşme! Bakan Fidan'dan 2025'te yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılında 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat kapsamında olmak üzere 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulunurken, 89 ülkenin dışişleri bakanıyla toplam 241 görüşme yaptı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 20:40
89 ülke 241 görüşme! Bakan Fidan'dan 2025'te yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Bakan Fidan'ın 2025 yılı boyunca yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin video paylaşıldı.

Bakan Fidan, yıl boyunca 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerin 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat kapsamında gerçekleştirildi.

Fidan, yurt içi ve yurt dışındaki temasları çerçevesinde 89 ülkenin dışişleri bakanıyla toplam 241 görüşme yaptı.

BAKAN FİDAN 31 ÇOK TARAFLI TOPLANTIYA İŞTİRAK ETTİ

Ayrıca, 22 çok taraflı toplantıya ev sahipliği yapan Fidan, 10'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere toplam 31 çok taraflı toplantıya iştirak etti.

Çok taraflı toplantılar ve ikili ziyaretler kapsamında ise 96 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'de ağırlandı.

  • bakan fidan
  • görüşme
  • 2025

