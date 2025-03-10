İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5459
  • EURO
    39,6999
  • ALTIN
    3404.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Güncel

89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
ABONE OL

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.