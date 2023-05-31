893 bin lira değerinde soygun! Şüpheliler tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden satışa çıkartılan saatin sahibini yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı hatlardan arayıp anlaşma sağladıktan sonra saatin orijinalliğini kontrol ettirmek bahanesiyle çalan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki incelemelerde şüphelilerin B.E. ile C.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada C.T. isimli şüphelinin daha önce Körfez ilçesinde başka bir kişinin 2 lüks saatini aynı yöntemle çaldığı tespit edildi.