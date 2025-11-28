İSTANBUL 21°C / 12°C
  • 899 milyonluk bahis çarkı kırıldı: 10'u aşkın tutuklama
Güncel

899 milyonluk bahis çarkı kırıldı: 10'u aşkın tutuklama

Kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik Edirne, Hatay ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kuran ve banka hesaplarında işlem hacmi 899 milyon lirayı bulan şahıslara yönelik Edirne merkezli, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli Edirne Adliyesine sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

