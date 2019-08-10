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8’de 8 yaptı şampiyonluğu kaptı

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda mücadele eden Satranç Milli Takımı, Türkiye’ye erken “bayram hediyesi” verdi.

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Toplamda 48 ülkeden bin 306 sporcunun mücadele ettiği ve 218 unvanlı satranç sporcusunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, 8 yaş genel kategoride mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş 8’de 8 yaparak son tura kalmadan altın madalyaya uzandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların uluslararası başarılarının Türk satrancının geleceği için çok önemli olduğunu söyleyerek “Yağız Kaan Erdoğmuş gibi birçok sporcumuzun başarısı, altyapıya yaptığımız yatırımın eseri” ifadelerini kullandı. Uluslararası başarıların tesadüf olmadığına vurgu yapan Tulay, “Uzun yıllardır büyük emek harcayarak, her yaş kategorisine, okul öncesi eğitimden, üniversiteye özel projelerle çocuklarımızı satrançla buluşturuyoruz. Çocuklarımız da bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinletiyor” dedi. 

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