14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Güncel

9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

6'sı CHP'li, 1'i İYİ Partili, ikisi bağımsız olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmanın ardından partiye yeni katılan belediye başkanları sahneye davet edildi.

Bu kapsamda, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Parti'den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a rozetleri takıldı.

