14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Güncel

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

6'sı CHP'li, 2'si İYİ Partili, biri bağımsız olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşma sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dahil 9 belediye başkanının rozetini taktı.

İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler:

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan,

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya,

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan,

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz,

- Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

- Isparta Yalvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal,

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık,

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.

6 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILDI

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den AK Parti'ye katıldı.

2 BELEDİYE BAŞKANI İYİ PARTİ'DEN KATILDI

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bağımsız olarak görevini sürdüren Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar İYİ Parti'den AK Parti'den katıldı.

