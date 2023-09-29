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9 bin 423 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklar için uygulanan Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında, bu yılın eylül ayı itibarıyla 7 bin 853 ailenin yanında 9 bin 423 çocuk hayata hazırlanıyor.

AA29 Eylül 2023 Cuma 11:27 - Güncelleme:
9 bin 423 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
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Biyolojik ailelerinden uzak kalan çocuklar, 1926'dan itibaren Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve ilk uygulama örnekleri 1961'de başlayan Koruyucu Aile Hizmeti ile koruyucu aileleriyle buluşuyor.

Devlet korumasındaki çocukların en büyük ihtiyacı olan aile ortamına kavuşabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "aile odaklı sosyal hizmetler" kapsamında başlatılan Koruyucu Aile Hizmetinin farklı modelleri bulunuyor.

"Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile", "Süreli Koruyucu Aile", "Geçici Koruyucu Aile" ve "Uzmanlaşmış Koruyucu Ailelik" olmak üzere dört farklı modelle koruyucu aile olunabiliyor.

Koruyucu ailelikte özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabaları, komşuları ya da aile dostları tercih ediliyor. Bu kişiler dışında kalan vatandaşlar da başvuru yapabiliyor.

AİLELER, 1051 ÖZEL GEREKSİNİMLİ, 652 DE YABANCI UYRUKLU ÇOCUĞUN BAKIMINI SAĞLIYOR

Söz konusu sistem, 2012'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" ile yaygınlık kazandı.

Son 3 yılın rakamlarına göre, 2020'de 7 bin 864 çocuğa 6 bin 484 aile sıcak yuva oldu. 2021'de ise 6 bin 876 aile yanında hayata hazırlanan çocuk sayısı 8 bin 347'ye ulaştı.

Geçen yıl 7 bin 439 aile 9 bin 11 çocuğa yuvasını açtı. Bu yılın eylül ayı itibarıyla ise 9 bin 423 çocuk, 7 bin 853 sıcak yuvada hayata hazırlanıyor.

Koruyucu ailelerin yanında 1051 özel gereksinimli, 652 de yabancı uyruklu çocuğun bakımı sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aileler için sigorta ödemeleriyle aylık ortalama 6 bin lirayı bulan miktarda ödenek sağlıyor.

Özel gereksinimli çocuklar için ise bu miktar ortalama 8 bin lirayı buluyor.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, çocuğun anne babası ya da vasisi olmayan kişiler koruyucu aile başvurusunda bulunabiliyor.

Koruyucu aile olmak isteyen evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz herkes, e-Devlet ve ikamet edilen ilde bulunan il müdürlüklerine müracaat edilebiliyor. Bu hizmete eşlerin birlikte başvurması gerekiyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, başvuru için gerekli belge ve bilgilere Bakanlığın sitesinden ulaşabilir.

  • koruyucu aile hizmeti
  • aile ve sosyal hizmetler
  • çocuk bakımı

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