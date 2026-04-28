İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0617
  • EURO
    52,7643
  • ALTIN
    6702.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 9 bin dolarlık şantaj! Gülistan soruşturmasında kritik gelişme: Her şeyi öteceğim
9 bin dolarlık şantaj! Gülistan soruşturmasında kritik gelişme: Her şeyi öteceğim

Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari Umut Altaş'ın tutuklu olan babası Celal Altaş ile WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. 9 Ocak 2026 tarihindeki konuşmalarda, Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'tan para istediği, paranın gelmemesi halinde ise 'Savcı hanımı arar anlatırım her şeyi' dediği görüldü.

IHA28 Nisan 2026 Salı 11:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

9 BİN DOLARLIK ŞANTAJ: SAVCI HANIMI ARAR ANLATIRIM

Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın tutuklu babası Celal Altaş ile 9 Ocak 2026 tarihinde WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.

Konuşmalarda Umut Altaş'ın "Sen öyle kolay sanıyorsun demi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" dediği babası Celal Altaş'ın da, "Oldu, dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 15 bin doları geri gönderin' dediği görüldü.

Umut'un ise ardından 'Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse savcı hanımı arar anlatırım her şeyi' ifadeleri yer aldı.

"ÖTECEĞİM HER ŞEYİ"

Yine mesajlaşmalarda Umut Altaş'ın, "Ah Celal'im ah bir de mağdur üzgün baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende? Bırak rol yapmayı sen susturuyordun ya, kim yer bu numaraları, sen herkesi kendin gibi salak görüyorsun, öteceğim her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" cümlelerini kaydettiği görüldü.

  • gülistan doku
  • Umut Altaş
  • mesajlaşma
  • kırmızı bülten

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.