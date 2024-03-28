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9 düzensiz göçmen yakayı ele verdi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
9 düzensiz göçmen yakayı ele verdi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Komando ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Hacılar köyü yakınlarında devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tespit edilen Mısır uyruklu 9 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • düzensiz göçmen
  • Edirne
  • Lalapaşa

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