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9 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Canevim mi kim birinci?

9 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Canevim mi kim birinci? şeklinde de araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında Çukur özel bölüm, Star TV'nin yeni dizisi Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul ve ATV'de ise Canevim dizileri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanması ile birlikte reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olduğu belli olacak. 9 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz....

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9 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Canevim mi kim birinci? gibi sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV ekranlarında Çukur özel bölüm, Star TV'nin yeni dizisi Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul ve ATV'de ise Canevim dizileri izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte birinci olan yapım belli olacak. 9 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 
9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
9 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı.9 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (2 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 
 
 
 
AB

 
ABC

 

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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