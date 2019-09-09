9 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Canevim mi kim birinci? gibi sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV ekranlarında Çukur özel bölüm, Star TV'nin yeni dizisi Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul ve ATV'de ise Canevim dizileri izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte birinci olan yapım belli olacak. 9 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

9 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

9 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı.9 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA (2 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

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