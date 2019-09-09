Bugün İzmir'in 97. kurtuluş yıldönümünü olarak büyük bir coşku içinde birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. 9 Eylül Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta? 9 Eylül Solo Türk gösterisi kaçta başlayacak? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Kutlamalardaki heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri ile doruğa çıkacak. İzmir kutlama etkinliklerinin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

9 EYLÜL SOLO TÜRK GÖSTERİSİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saatler 17.30'u gösterdiğinde Solo Türk gösterisi başlayacak.

9 EYLÜL TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları gösterilerilerini 18.00'de gerçekleştirecek. Havanın kararması ile de Fener Alayı İzmir'i aydınlatacak. 9 Eylül konserleri Kültürpark'ta düzenlenecek.

9 EYLÜL KONSERİ

Karabağlar'da başlayıp Menderes ve Seferihisar'a kadar yayılan yangın sonucu zarar gören ormanların yaralarını sarmak için düzenlenen konser ise Kültürpark'ta gerçekleştirilecek. Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin’in katılacağı Orman Konseri, hem İzmir'in kurtuluş gününü kutlamak, hem de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlamak için bir vesile olacak. 9 Eylül günü boyunca Fuar’a giriş 10 TL olacak ve buradan elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için harcanacak.

KURTULUŞ İÇİN KOŞTULAR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı. 21 kilometrelik koşu, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Balçova'da son buldu. Organizasyonda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda milli atlet Yayla Kılıç birinci oldu.