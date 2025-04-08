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9 günlük bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti

9 günlük bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 11:22 - Güncelleme:
9 günlük bayram tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili trafik verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı.

Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız.

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