9 Haziran reyting sonuçları! Survivor Türkiye Yunanistan, Çok Güzel Hareketler 2, Herkül Özgürlük Savaşçısı…

9 Haziran reyting sonuçları! Sezon finalleri ve bayram tatili nedeniyle eğlence programları ve sinema filmleri günün en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yaşanan rekabet de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Pazar günü de hangi kanalların daha çok izleneceğini ekranlara gelecek sinema filmleri ve eğlence programları belirleyecek. Medyayı yakından takip eden vatandaşlar ortaya çıkacak reyting sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. 9 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de Survivor Türkiye Yunanistan, Star’da Herkül: Özgürlük Savaşçısı, Show TV’de Hancock, ATV’de Şansımı Seveyim, TRT’de Kung FU Panda 2 filmi yayınlanacak. İşte ayrıntılar…

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

9 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir