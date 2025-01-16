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9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

9 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-15” operasyonunda 18 kişi tutuklandı

16 Ocak 2025 Perşembe 08:35 - Güncelleme:
9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyona ait ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Hesaplarında 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı ve 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu

9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERAĞ-15" operasyonlarında;

Hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu; 752 adet banka/kripto para hesabına el konuldu.

Şüphelilerden; 18'i TUTUKLANDI. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle "reklam izle para kazan" reklamları yayınlamak ve

Saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

  • içişleri bakanı ali yerlikaya
  • bakan yerlikaya
  • dolandırıcılık operasyonu

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