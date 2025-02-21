Ülke genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle valilikler eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İşte tatil edilen il ve ilçeler...

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamalarda 21 Şubat Cuma günü Tekman, Horasan, Çat, Karayazı, Tortum ve Hınıs ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca Pasinler ve Uzundere'de taşımalı eğitime Aşkale'de ise kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. Tekman, Çat, Karayazı, Horasan ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SİVAS'IN 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ın Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

BAYBURT'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar nedeniyle kentte dün de eğitim öğretime ara verilmişti.

ÇORUM'UN LAÇİN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Laçin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve yollarda aşırı buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı olmayan öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

SİİRT'İN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kızılkaya, yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

Yağışların rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını dileyen Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE'NİN 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale Ayvacık ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanmanın oluştuğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi. Cide Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

BALIKESİR'İN 6 İLÇESİNDE DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Havran ilçesinin Küçükşapçı, Hallaçlar, Kobaklar, Kocaseyit ve Eğmir mahallelerindeki tüm okullarda, Büyükşapçı, Halılar, Çakmak mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Manyas ilçesindeki 9 taşıma merkezi okullarda toplam 734 öğrenci için taşımalı eğitime, Balya, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

TUNCELİ MERKEZ VE BAZI İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Yağış nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat Cuma günü Tunceli merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."