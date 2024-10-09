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9 ilde gerçekleştirilecek! Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenciler için harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında kalan öğrencilere yönelik kariyer ve motivasyon kamplarının düzenleneceğini duyurdu.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
9 ilde gerçekleştirilecek! Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenciler için harekete geçti
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Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "GSB yurtlarımızda kariyer ve motivasyon kampları başlıyor. 19 Ekim-8 Aralık tarihleri arasında, potansiyelinizi keşfetmeniz ve kendinizi geliştirmeniz için kariyer planlamadan kişisel gelişime pek çok alanda hizmet verecek atölyelerimiz ile sizlerle olacağız." ifadelerini kullandı.

- KAMPLAR 9 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında konaklayan gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenecek kamplar; Antalya, Aydın, Bursa, Kastamonu, Kırşehir, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Rize illerinde gerçekleştirilecek.

Kariyer ve motivasyon kamplarıyla gençlerin sadece mesleki gelişimlerine değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal becerilerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Her kamp döneminde düzenlenecek atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle gençler, kendilerini daha iyi tanıma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatına sahip olacak.

- KATILIM ŞARTLARI

Kamplara, belirlenen illerdeki GSB yurtlarında kalan 18-28 yaş aralığındaki gençler başvurabilecek. Başvuru kontenjanının aşılması durumunda, öncelik üniversite birinci sınıf öğrencilerine verilecek. Katılımcıların seyahat ve kamp yapmaya engel teşkil eden sağlık sorunlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvurular, ilgili illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve GSB yurtları aracılığıyla alınacak.

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