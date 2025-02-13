Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün birçok ilde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

ADANA'DA BİRÇOK İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bugün kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

YOZGAT'TA BAZI İLÇELER VE KENT MERKEZİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 13 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz yağış durumuna göre münferiden karar alacaklardır."

NİĞDE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, kreş, anaokulu, ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KARAMAN'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bugün kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ'NİN BAZI İLÇELERİNDE KAR NEDENİYLE OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; ayrıca Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitime devam eden öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilimiz merkezinde bulunan okullarımızda eğitim öğretimin devam etmesine karar verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır."

KONYA'NIN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

AKSARAY'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN'IN KEMALİYE İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.