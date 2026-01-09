İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1511
  • EURO
    50,3052
  • ALTIN
    6203.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

9 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Şüpheliler tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA9 Ocak 2026 Cuma 11:22 - Güncelleme:
9 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlandıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 820 bin 467 lira ile av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • mersin
  • terör örgütü
  • deaş
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.