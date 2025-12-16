İSTANBUL 12°C / 6°C
Güncel

9 ilde yasa dışı bahis ağına darbe! 46 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 9 ilde, 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

AA16 Aralık 2025 Salı 14:56 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik 21 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları belirlenen 62 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis merkezli 9 ilde 303 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, 8'inin cezaevinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da dün yakalanan firari örgüt liderlerinden Ö.K'nin ise işlemleri devam ediyor.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin yönettiği para hacminin 607 milyon 790 bin 575 lira olduğu tespit edildi.

