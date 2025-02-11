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9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

Eskişehir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

AA11 Şubat 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden bahis oynatarak örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir merkezli 9 ilde yürütülen çalışmada, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kart, silah ve fişek ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "320 sayılı milli piyango hakkında kanun hükmünde kararnameye muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

24 şüphelinin buradaki işlemleri devam ediyor.

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