Güncel

9 ile sarı kod uyarısı! Yağmur ve fırtına tüm Türkiye'ye yayılacak

Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur görülecek. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Yeni haftayla birlikte ise sağanak, fırtına ve kar yurt genelinde etkili olacak.

15 Şubat 2026 Pazar 11:49
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Meteoroloji'nin son raporuna göre yağışlar yarın batı illerinde başlayacak, salı ve çarşamba günü ise tüm yurda yayılacak. Salı günü Ege ve Akdeniz'de şiddetli yağış beklenirken, çarşamba günü hava sıcaklıkları düşerken iç ve doğu kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.

Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için "sarı" kodlu uyarıda bulunulan açıklamada, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba, doğal gaz ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

Batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

