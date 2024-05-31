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  • 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 2 aile barıştı! Firari 6 kişi teslim oldu
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9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 2 aile barıştı! Firari 6 kişi teslim oldu

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada Taş ve Alyamaç aileleri, barışmaya ikna edildi. Aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu. Böylece kavgayla ile dosyada firari şüpheli kalmadı.

DHA31 Mayıs 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 2 aile barıştı! Firari 6 kişi teslim oldu
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Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı. Olayın ardından 15'i tutuklu, 6'sı firari ve daha önce serbest bırakılan 10 kişi de olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

9 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ARAZİ KAVGASINDA 2 AİLE BARIŞTI! FİRARİ 6 KİŞİ TESLİM OLDU

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FİRARİ SANIK KALMADI

Kanaat önderleri ve kentin ileri gelenlerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Taş ve Alyamaç aileleri barışmayı kabul etti. Bismil ilçesinde bir düğün salonunda bugün gerçekleştirilecek barış töreni öncesi, aileler evlerinden Kuran-ı Kerim'in altından çıkarken, dosyada firari bulunan her iki aileden toplam 6 şüpheli de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine teslim oldu. Taş ailesinden M.A.T., N.T., M.T., B.T., R.T. ve Alyamaç ailesinden F.A., işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüldü.

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