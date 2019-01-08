9 Ocak Sakarya hava durumu yarın okullar tatil mi Sakarya MEB Valilik son dakika kar tatili açıklaması

Sakarya 9 Ocak Çarşamba son dakika okul yarın tatil mi Sakarya kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? 9 Ocak Sakaryada yarın okullar tatil mi MEB Valilik açıklaması Sakarya kar tatili haberleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Sakarya kar tatili Valilik MEB açıklaması hakkında araştırma yapıyor. Sakarya'da 9 Ocak yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İstanbul son dakika kar tatili ile ilgili bilgiler velilerin ve öğrencilerin takip ettiği konulardan bir tanesi. Sakarya’da kar tatili olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğa olayları arasında sıklıkla karşılaşılan bir tür olarak kar yağışları da dikkat çekmektedir. Kış aylarında daha sık ve daha çok gözlemlenebilen kar yağışlarının nasıl gerçekleştiği, nasıl meydana geldiği ise merak konusu olabilir. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür.

9 OCAK ÇARŞAMBA YARIN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da kar tatili olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

Meteoroloji'den kar uyarısı... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Üç büyük kentte hava sıcaklığı

İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da -1 derece olacak havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın 5 derece olacağı öngörülüyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde çığ tehlikesi, buzlanma, ulaşımda aksamalar ve don; kuvvetli yağış uyarısı yapılan yerlerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.