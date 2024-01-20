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  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.' denildi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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