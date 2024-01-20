Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla... pic.twitter.com/kQWXzzWybJ