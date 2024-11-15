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Güncel

Mehmetçik göz açtırmıyor! Terör örgütü PKK'ya Gara ve Hakurk'ta ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

AA15 Kasım 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Mehmetçik göz açtırmıyor! Terör örgütü PKK'ya Gara ve Hakurk'ta ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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