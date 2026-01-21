İSTANBUL 9°C / 5°C
  9 saatlik kanlı pusu: İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu infaz
Güncel

9 saatlik kanlı pusu: İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu infaz

Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Görüntülerde Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. 9 saat boyunca Tunçel'i beklediklerini itiraf eden zanlıların saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
9 saatlik kanlı pusu: İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu infaz
ABONE OL

Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

37 KEZ ATEŞ AÇMIŞLAR

Görüntüde, Tunçel'in aracına bindiği sırada 2 kişinin otomobilden inip, kalaşnikofla ateş açtığı görülüyor. 37 kez ateş eden saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KALAŞNİKOFLU İNFAZ

Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel (26), başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

9 SAATLİK KANLI PUSU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Saldırı düzenlenen araca daha önce GPS cihazı takıldığı, şüphelilerin yaklaşık 9 saat Burak Tunçel'i bekledikleri, saldırı sırasında kullandıkları otomobili Eyüpsultan'daki Kemerburgaz Yolu'nda yakıp başka bir araçla kaçmaya devam ettikleri belirlenmişti.

