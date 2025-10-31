İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

9 senelik sürenin sonuna gelindi: Son güne bırakanlar ehliyet yenileme kuyruğunda

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün dolarken, Fatih'teki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelen vatandaşlar son günde işlemleri yaptı.

31 Ekim 2025 Cuma 12:22
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, 15 TL olan yenileme işlem ücreti yarından itibaren 7 bin TL'ye yükselecek. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyi son gününe bırakan bazı vatandaşlar, İstanbul'un Fatih ilçesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne geldi. Vatandaşlar sıraya girerken, personeller ise işlemleri bitirmeye çalıştı.

Ehliyetini değiştirmek isteyen Turan Alkan, "Daha önce işten dolayı sonraya bıraktık. Erken olsa daha iyi olurdu. Ondan dolayı sona kaldı. Aslında ben randevu aldım. Sağlık raporları onaylanmadı için bugüne aldım" dedi.

