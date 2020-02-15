9 suçtan aranan 'host', kardeşine ait kimlikle yakalandı

DHA 15 Şubat 2020 Cumartesi09:06 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:06

;Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs firmasında host olarak çalışan Rıza Tekin'in 8'i hırsızlık, biri 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığını belirledi. Polis, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giderek Tekin'i gözaltına aldı. Tekin, kendisinin Rıza değil, kardeşi K.T olduğunu söyleyerek polislere kardeşinin ehliyetini gösterdi. Bunun üzerine Tekin, parmak izi tespiti için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne getirilince gerçek ortaya çıktı. Rıza Tekin'in yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini taşıdığı öğrenildi. Rıza Tekin'in yapılan sorgusunda ise kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Tekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Buradaki uygulamanın hepsi, gün gelecek zaman görecek, bekle beni İbrahim" diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Tekin hakkında ayrıca, 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve görevli memura yalan beyanda bulunmak suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.