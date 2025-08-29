İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

29 Ağustos 2025 Cuma 16:21
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta 9 yaşındaki erkek çocuğunun zorla götürülmeye çalışılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çocuğu zorla götürmeye çalışan şüphelinin G.K. (28) olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta önceki gün, esnaf Ahmet Arslan (42), iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etmişti. Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaşmıştı.

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşanmıştı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçmış, Arslan'ın iki parmağı incinmişti. Olayı öğrenen aile üyeleri, polise giderek şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.

