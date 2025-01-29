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9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ'cü eski hakim Ankara'da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada şüpheli olup 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

IHA29 Ocak 2025 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ'cü eski hakim Ankara'da yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada şüpheli olup silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014 yılında yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, 28 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şüpheli Yaşar Akyıldız'ın adli soruşturma kapsamındaki işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlanıldı. İşlemlerin bitmesini müteakip şüphelinin Ankara Adliyesine sevkinin gerçekleştirileceği bildirildi.

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