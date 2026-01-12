İSTANBUL 3°C / -2°C
Güncel

9 yıldır kardeşinin kimliğiyle saklanıyordu: Saklandığı evde yakalandı

Konya'da, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' (FETÖ) suçundan 9 yıldır aranan A.U.A., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Konya otogarına geldiği tespit edilen ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
9 yıldır kardeşinin kimliğiyle saklanıyordu: Saklandığı evde yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana aranan A.U.A.'nın izini sürdü. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 yıldır firari olan A.U.A.'nın Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne annesini yolcu etmeye geldiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ulaşana kadar şüpheli otogardan ayrıldı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KONTROLDEN GEÇTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 6 Ocak günü akşam saatlerinde yanında bir kadınla tekrar otogara geldiğini tespit etti. Burada yapılan GBT kontrolünde şüphelinin, kardeşi M.A.'nın kimliğini beyan ettiği ve M.A.'nın aranması olmadığı için serbest bırakıldığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, gerçek kardeş M.A.'nın o saatlerde aracıyla şehrin başka bir noktasında olduğu belirlenince, şüphelinin kimlik sahteciliği yaptığı kesinleşti.

TAKİP SİLLE'DE SON BULDU

Şüphelinin, kardeşi M.A.'nın bilgileriyle bir otelde konakladığı, ancak "Cenazem var" diyerek ücretini peşin ödediği otelden erken ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin yanındaki kadının Antalya'ya gitmek üzere otogara gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, kadının taksiyle geldiği adresi tespit etti. Şüphelinin Sille Mahallesi'nde bir evde saklandığı ortaya çıktı.

EV SAHİBİNİN DE FETÖ KAYDI ÇIKTI

Evin çevresinde yapılan kontrolde şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Ev sahibinin de FETÖ üyeliğinden kaydı olduğunun anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Baskında 9 yıldır aranan A.U.A. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda kardeşine ait kimlik ve kardeşinin bilgilerini içeren dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliye yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

