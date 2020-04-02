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Güncel

9 yıllık cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, evden ahıra açılan gizli tüneli takip eden jandarma tarafından yakalandı.

IHA02 Nisan 2020 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:46
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2011 yılında meydana gelen deprem esnasında uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu olarak bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve halen 6 çeşitli suçtan aranan ve bu suçlardan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. isimli şahsın, Gürpınar ilçesindeki bir adreste saklandığı ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, “İhbarı alan Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatılmış olup, adli makamlardan gerekli izinlerin alınmasını müteakip bahse konu adrese şahsı yakalamak üzere operasyon planlanmıştır. Firari N.Ö.’ye ait adreste kaçmak için özel olarak yapılmış, evin içerisinden hayvan ahırına çıkan gizli bir tünel fark edilmiştir. Tüneli takip eden ekipler, firari şahsı ahıra saklanmış vaziyette yakalamıştır. Adli işlemleri tamamlanan N.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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