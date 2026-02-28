İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 9 yıllık sırrı JASAT çözdü! Tape kayıtlarında korkunç gerçek
Güncel

9 yıllık sırrı JASAT çözdü! Tape kayıtlarında korkunç gerçek

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 08:02 - Güncelleme:
9 yıllık sırrı JASAT çözdü! Tape kayıtlarında korkunç gerçek
ABONE OL

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca kırsal Beşpınar Mahallesi'nde 3 Eylül 2017'de kaybolan 20 yaşındaki Osman Güler ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Güler'in, ağabeyinin kız kaçırması nedeniyle öldürülmek amacıyla kaçırıldığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin Güler'in ailesini farklı zamanlarda ölümle tehdit ettiği yönünde tanık beyanlarına ulaşıldı, şüphelilerin Güler'in kaçırıldığı gün mahalleye giriş çıkış yaptığı belirlendi.

9 şüpheli hakkında olay tarihinden geçmişe dönük 3 aylık HTS kaydı talep eden özel ekip, alınan kayıtlar ile verilen beyanlar arasındaki farkları ortaya koyan analiz raporu hazırladı.

Jandarma ekibince ayrıca tespiti yapılan şüpheliler için daraltılmış baz raporu alındı, şüphelilerin Güler'i öldürdükleri yönünde tape kayıtları elde edildi.

Diyarbakır, Mersin ve Adana'da 12 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.A, H.İ.A, M.A, A.A, M.A, Ş.A, A.A. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.A, H.İ.A. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.